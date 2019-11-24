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Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı

Kocaeli'de yaralama suçundan tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan şahıs, duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

24.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:07Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin ilçesinde, 'yaralama' suçundan tutuklanan Burhan B., cezaevinden çıktıktan sonra duruşmasında şahitlik yapan Mehmet E.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Olay akşam saatlerinde, Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Burhan B., bir süre önce tahliye oldu. Burhan B., akşam saatlerinde duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Mehmet E.'nin evinin önüne gitti.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM, YATTIĞIMIN HESABINI ÖDE"

Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Mehmet E. ile karşılaşan Burhan B., iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Mehmet E.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Burhan B., tabancasıyla ateşledi. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Mehmet E., kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Burhan B. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet E.'yi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Olayın ardından polis ekiplerince Burhan B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


İhsaniye, Çiftlik, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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