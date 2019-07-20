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Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olan S.K., girdiği evlerden 30 bin lira para ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

20.07.2019 20:42 Cezaevinden çıktı, yine hırsızlık yaptı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olan S.K., girdiği evlerden 30 bin lira para ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Zanlı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

Zanlı, Biga ilçesine bağlı Havdan köyünde önceki gün akşam saatlerinde M.Ç.'ye ve M.S.'ye ait evlere hırsızlık için girdi. Yapılan ihbar üzerine Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını S.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. S.K.'nın adresini belirleyen jandarma, operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlının evinde ve arabasında yapılan aramalarda çalınan para ve ziynet eşyası bulundu. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ve paralar, sahibi M.Ç. ve M.S.'ye teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan S.K.'nın 11 ayrı hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden bir ay önce tahliye olduğu ortaya çıktı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Jandarma, Biga, 3. Sayfa

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