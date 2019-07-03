Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktı, kurduğu plan hayatına mal oldu

Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktı, kurduğu plan hayatına mal olduİşten ayrılmak için arkadaşına "beni yarala" dedi, isabet eden kurşunla hayatını kaybettiERZURUM - Erzurum'da cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahsın yaralamalı planı ölümle sonuçlandı. İddiaya göre arkadaşından kendisini vurmasını isteyen şahıs, çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre, olay Erzurum'a bağlı Muratpaşa Mahallesi Naip sokak üzerinde meydana geldi. 24 yaşında ki Z.K. bir süre önce denetimli serbestlik sebebiyle kamu yararına özel bir işyerinde ücretsiz olarak çalışmaya başladı. İş yerinde çalışmak istemeyen Z.K. arkadaşları ile bir plan yaparak kendini yaralamak istedi.'Yaptığı plan sonu oldu'Beline yastık koyduğu sırada arkadaşı F.Y.'nin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Z.K. ağır yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları F.Y. ve F.Y.T., ağır yaralanan Z.K.'yı bina dışına sürükleyerek yaklaşık 50 metre uzak mesafeye taşıdılar. Yaralı Z.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından F.Y. ve F.Y.T. cinayet silahı ile birlikte yakalandılar.Olayla ilgili F.Y. ve F.Y.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.