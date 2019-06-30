30.06.2019 12:33
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Cezaevinden firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı

Cezaevinden firar eden 5 mahkumdan 1

KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilip tel örgülerden atlayarak firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı.

KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilip tel örgülerden atlayarak firar eden 5 mahkumdan 1'i yakalandı. Diğer 4 mahkumun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ederken, fırsattan yararlanan mahkumlar Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.  Mahkumlardan Hakan K., kısa sürede yakalandı. Diğer 4 mahkumun yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman , Güncel

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