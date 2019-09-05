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Cezaevinden firar eden hırsız infaz dedektiflerinden kaçamadı

Cezaevinden firar eden hırsız infaz dedektiflerinden kaçamadı Adana'da 5 ayrı hırsızlık olayından 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandıADANA - Adana'da 5 ayrı hırsızlık olayından 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden...

05.09.2019 09:57
Cezaevinden firar eden hırsız infaz dedektiflerinden kaçamadı
Adana'da 5 ayrı hırsızlık olayından 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı
ADANA - Adana'da 5 ayrı hırsızlık olayından 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 5 ayrı hırsızlık olayından 13 yıl 4 ay hapis cezası alıp cezaevine giren Mehmet T.'nin firar ettiğinin bildirilmesi üzerine harekete geçti. Dedektifler hükümlünün gidebileceği yerlere ekip gönderdi. Polis bu çalışmaları yaparken hükümlünün merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesinde olduğu belirlendi.
Dedektifler hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. Hükümlü kısa sürede adreste yakalandı. Hükümlünün aralarında 7'si hırsızlık olmak üzere 10 suç kaydının bulunduğu bunlardan 5 hırsızlık olayından kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Cezaevinden firar eden hırsız infaz dedektiflerinden kaçamadı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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