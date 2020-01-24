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CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

Cezaevinden firar eden cinayet sanığı Zeytinburnu'nda yakalandı.

24.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:01CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN HÜKÜMLÜ ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

Cezaevinden firar eden cinayet sanığı 'nda yakalandı.

2014'te yabancı uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen bir hükümlü Zeytinburnu'nda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde Afganistan uyruklu Najibullah Ramazan(31) adlı bir kişi, Afganistan uyruklu Faizullah R.(36), Mohammad Davud A.(34) ve Nezam S.(24) isimli şüphelilerce öldürüldüğü belirlenmiş, cinayetin ardından polis tarafından yakalanan zanlılar o tarihte çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Maltepe Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sanıklardan, davada 15 yıl hüküm giyen Faizullah R., beraberindeki diğer tutuklular ile birlikte Maltepe Kapalı Cezaevi'nden bir süre önce açık cezaevine nakledilmişti. Faizullah R.'nin açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Faizullah R.'nın yakalanması için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü yol kontrollerini sıklaştırdı. İlçe yunus ekipleri cezaevi firarisi Faizullah R.'yi önceki gün denetimler sırasında yakalayarak gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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