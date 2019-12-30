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Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki cezaevinden firar eden hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

30.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:12 Cezaevinden firar eden şüpheli kovalamacayla yakalandı
Afyonkarahisar'ın ilçesindeki cezaevinden firar eden hükümlü, 'de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri, bir süre önce açık cezaevinden firar eden ve hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Faruk Ç'nin (33), Fevzi Çakmak Mahallesi Kadirler Sokak'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese giden ekipleri fark eden Faruk Ç, polisin ikazına uymayıp kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu boş arazide yakalanan Faruk Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Eskişehir, Bolvadin, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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