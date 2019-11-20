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Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Hatay'da, açık cezaevinden firar edip tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü, komşusunu da yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

20.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:56Cezaevinden firar edip eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
'da, açık cezaevinden firar edip tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü, komşusunu da yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, cezaevinden firar eden Ahmet K. (47), merkez ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta oturan eşi Sibel K'nin (41) yanına gitti.
Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma sırasında Ahmet K, bıçakla eşine saldırdı. Bunun üzerine kadının kaçarak yardım istediği komşusu H.D. çifti sakinleştirmeye çalıştı. H.D'yi elinden yaralayan Ahmet K, daha sonra eşini 3 yerinden bıçakladı.
Komşusu H.D. ile birlikte ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sibel K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'yi Akevler Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sibel K'nin geçen yıl eşi Ahmet K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat ettiği, ancak mahkemenin "koruma tedbir kararını" reddettiği öğrenildi.

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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