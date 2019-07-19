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Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi olan ve hırsızlıktan aranan 2 zanlı, bir mağazada telefon hırsızlığı olayına karışınca yakalandı.

19.07.2019 13:33 Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi olan ve hırsızlıktan aranan 2 zanlı, bir mağazada telefon hırsızlığı olayına karışınca yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de bir mağazada meydana gelen telefon hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarında tespit ettiği 2 şüpheliyi aramaya başladı. Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheliler, yakalanarak sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Demet Gülünay ve Cihan Gülünay ismiyle ifade veren şüphelilerin alınan parmak iziyle sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı. Demet Gülünay olarak yakalanan şahsın Asrın G., Cihan Gülünay'ın da Özgür G. olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen Asrın G. ve Özgür G., hırsızlık ve sahtecilik suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, firari zanlıların hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

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