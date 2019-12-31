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Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladıKOCAELİ Polisi, adam öldürme suçundan hüküm giyen ve 4,5 yıl sonra cezaevinden firar ederek 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan F.A.?nın peşine düştü.

31.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:23
Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
KOCAELİ Polisi, adam öldürme suçundan hüküm giyen ve 4,5 yıl sonra cezaevinden firar ederek 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan F.A.?nın peşine düştü. Devamlı kılık ve kimlik değiştiren F.A., 'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli'nin ilçesinde, 7 Haziran 2014 tarihinde Ş.S.?nin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan F.A., 12 Aralık 2018 tarihinde Tekirdağ Cezaevi'nden firar etti. Cezaevinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir kişiyi öldüren F.A., geçen 30 Ekim günü ise Gebze Mevlana Mahallesi'nde Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu'ya tabanca ile kurşun yağdırdı. Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu ise yaralandı. F.A. olayın ardından kayıplara karıştı.
Polis, olayın ardından devamlı kılık değiştiren ve sahte kimlik kullanan F.A.?nın saklandığı yeri tespit etti. F.A., bugün Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada F.A.?nın yattığı yatakta yastığının altında bulunan tabanca ile 50 kurşuna ve üzerinde bulunan bıçağa el konuldu. Ayrıca sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.
Polis, F.A.?yı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. F.A.?nın, 'Adam öldürme', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 9 ayrı yakalama kararı bulunduğu, ilk cinayet olayından dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Düzce, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA


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