Haberler » 3. Sayfa » Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi - Haber

Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

Aydın'da tanınmamak için etek giyerek camını kırdıkları marketten iki yazar kasayı alarak kaçan 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerden birinin, cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.

13.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:08

'ın Efeler ilçesinde tanınmamak için etek giyerek camını kırdıkları marketten iki adet yazar kasa çalan 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birisinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

KADIN KIYAFETİ GİYEREK MARKETİ SOYDULAR

Olay, saat 03.00 sıralarında Efeler'e bağlı Zeybek Mahallesi TOKİ konutlarında faaliyet gösteren markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek markete gelen 3 şüpheli, camı taşla kırarak içeriye girdi. Market içerisindeki iki adet yazar kasayı alarak kaçan zanlılar, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu tespit edildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLARAK ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan operasyonda şüpheliler M.G., S.B. ve Y.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Y.Y. isimli şüphelinin cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi

Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
VVV:Habersizsiniz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:34 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:23 Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
20:27 Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi
20:22 Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
20:17 İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:44:21