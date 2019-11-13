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Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde tanınmamak için etek giyerek camını kırdıkları marketten iki adet yazar kasa çalan 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

13.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:22Cezaevinden firar etti, etek giyip market soydu
AYDIN (İHA) – 'ın ilçesinde tanınmamak için etek giyerek camını kırdıkları marketten iki adet yazar kasa çalan 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birisinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Efeler'e bağlı Zeybek Mahallesi TOKİ konutlarında faaliyet gösteren markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tanınmamak için kadın kıyafeti giyerek markete gelen 3 şüpheli, camı taşla kırarak içeriye girdi. Market içerisindeki iki adet yazar kasayı alarak kaçan zanlılar, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheliler M.G., S.B. ve Y.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Y.Y. isimli şüphelinin cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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