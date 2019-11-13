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Cezaevinden firar etti kısa sürede yakalandı

Kastamonu'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı.

13.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:30Cezaevinden firar etti kısa sürede yakalandı

'daki cezaevinden firar eden 38 yaşındaki V.Y., İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yakalandı. Mahkemeye sevk edilen V.Y., tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firari olduğu öğrenilen 38 yaşındaki V.Y.'nin Nebioğlu beldesine geldiği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yapılan operasyonla Nebioğlu beldesinde kaçmaya çalışan V.Y., yapılan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin Araç Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan ve Zonguldak İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan V.Y., Çaycuma Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Gülcan Çolak/İHA)


Zonguldak, Kastamonu, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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