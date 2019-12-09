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Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan şahıs yakalandı

Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra 13 farklı suça karışan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

09.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:39Cezaevinden firar ettikten sonra 13 suça daha karışan şahıs yakalandı
'de tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra 13 farklı suça karışan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de 2018 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden K.B. (30) kayıplara karıştı. Şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, şahıs Kocaeli'de hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik gibi birçok suça karıştı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, karıştığı 13 farklı suçtan dolayı hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın İzmit ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıs adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorusuna, "Hepinizi seviyorum" diyerek cevap verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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