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Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu

Diyarbakır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl, husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Dehşete düşüren saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

30.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:59

'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl, dün geceyi Mezopotamya Mahallesi'nde oturan ablasının evinde geçirdi. Kızıl, bu sabah ablasının evinden çıkarken, site önünde, husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Kızıl, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde ise saldırganın, siteden çıkan Şeyhmus Kızıl'a tabancayı doğrultup, ateşlediği ve hemen ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu

Mezopotamya Mahallesi, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (9)
YAZIK: BİDE AF İSTİYORLAR
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DUYARLİ: Insanın canını yalnızca Allah alır. Kul can alamazzzz
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ADINIZI YAZIN: kadinin parmaga var isin icinde nasil gormiyor sonradan ses ten korkuyor
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DJ BORİS BREJCHA: HERKESİN ELİNDE SİLAH OLDUĞUNA GÖRE. YAKINDA BOMBA FALAN TAŞIMAYA BAŞLARIZ. SİLAH NE Kİ?
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MURAT ARSLAN: İŞTE BELLKI HAKLI BELKİ HAKSIZ BİLEMIYORUZ İŞİN İÇ YÜÜNÜ MİLLET BÖYLWE KENDI ADALETİ ni arıyor kımsesız yanlız sonrada haksız haklı oluyor bılmem ne devlet baba nerdesın bu ınsanları bukadar sahıpsız neden bırakıyorsunuz alacaklı veya baska bır sorundur demekki verılen cezadan memnun kalmadı vuran oyuzden böyle birşey mi oldu devlet baba el atması lazım yoksa herkez kendı hakkını aramaya çalışıyor. zengin biri olsa 1 ay da sonuclanır mahkeme ama garıban olunca önemsenmiyor değilmi
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KURUTULUŞ: NE OLACAK ADALET OLMADIĞI İÇİN KENDİ ADALETİNİ ARIYOR
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DURAN TEKERLEK: cezaevinden izinli çıkmak nedir arkadaş ya. bir kere bu uygulama sona ermeli.
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TAN GÜRKAN: füze alanları göz önünde tutar isek normal
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GECE: Neyin kafasınıyaşıyorsun bir bilsem
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