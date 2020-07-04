Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı
Burdur'un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, karısını bıçaklayarak öldürdü.
04.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:47
İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarkan A, üzerinde taşıdığı bıçakla Sevil A'yı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA