Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı

Burdur'un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, karısını bıçaklayarak öldürdü.

04.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:47
Burdur'un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü, karısını bıçaklayarak öldürdü.
İddiaya göre, ilçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarkan A, üzerinde taşıdığı bıçakla Sevil A'yı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı

Kaynak: AA

Etiketler: Tarkan, Burdur, Çavdır, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:49: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni - Tanıtım Filmi - Haber 19:49: Son dakika... HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Haber 19:48: Son dakika haberleri | 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (12) - Haber 19:43: Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu - Haber 19:42: Cezaevinden izinli çıkan hükümlü eşini öldürüp kaçtı - Haber 18:38: İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler - Haber 18:35: TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler 07:47: Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor - Ekonomi