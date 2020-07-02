Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı

Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişiyi başından silahla vurarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.

02.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:16
Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan bir kişiyi başından silahla vurarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda Çorum İskilip Açık Cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A. isimli bir kişi, tartıştığı Canan A. tarafından Gümüşsuyu Caddesinde silahla vurulmuştu. Olayın ardından yaralı Ali İhsan A. hastaneye kaldırılırken, Canan A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde Canan A. ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Canan A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Cezaevinden izinli çıkan şahsı vuran kadın yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Ali ihsan, Çorum, 3. Sayfa, Haber
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