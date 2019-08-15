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Cezaevinden izinli çıktı, okuldan laptop çaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, ilkokuldan laptop çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

15.08.2019 17:54 Cezaevinden izinli çıktı, okuldan laptop çaldı
Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, ilkokuldan laptop çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamberli İlkokulundan laptop ve flaş bellek çalındığı yönünde İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam daha önceden de sabıkası bulunan 17 yaşındaki C.A.'yı Cumhuriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın ilkokuldan 3 adet flaş bellek ve 1 adet laptop çaldığını belirledi. C.A., İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin adından Bafra Adliyesine sevk edilen C.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. C.A'nın daha önceden işlediği suçtan dolayı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda yattığı ve Bafra'ya izinli olarak geldiği belirlendi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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