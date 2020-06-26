Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı

Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Yalova'da cezaevinde bulunan bir hükümlü izinli olarak çıktıktan sonra evinde satmak için hazırladığı Metanfetamin adı verilen uyuşturucularla yakalandı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Yalova'da hükümlü olarak yattığı cezaevinden izin alarak çıkan U.Ö adlı şahsın uyuşturucu satışı yapacağı yönündeki bir istihbaratı değerlenerek harekete geçti. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri şahsın Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpek Manken'in de katılımı ile evde yapılan aramada 25 adet fişek olarak tabir edilen hazırlanmış 69 gram ile 10 gram ayrı olmak üzere toplam 79 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haberler››3. Sayfa››Cezaevinden izinli olarak çıkan mahkum uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:46: Trabzon Emniyeti'nden bir anlamlı uyuşturucu operasyonu daha - Haberler 13:46: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı göremeyince gözyaşına hakim olamadı - Haberler 13:41: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:34: Öğrenciler YKS öncesi Balıklıgöl'de dua etti - Haberler 13:33: Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Haberler 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 12:25: Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı