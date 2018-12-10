Cezaevinden İzne Çıkan Uyuşturucu Tacirinin Üzerinde, 283 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

SAMSUN'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanırken 1 hafta önce izne çıkan Ümit Ç.'nin (43) üzerinde, polislerin şüphe üzerine durdurup yaptığı aramada 283 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün İlkadım
İlçesi Zeytinlik
Mahallesi'nde şüphe üzerine Ümit Ç.'yi durdurarak arama yaptı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen Ümit Ç.'nin üzerinde 283 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.
- Samsun
Uyuşturucu Ticareti,Samsun
10 Aralık 2018 Pazartesi 23:22