Haberler » 3. Sayfa » Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı - Haberler

Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kaldığı yarı açık cezaevinden izne çıkan ve geri dönmeyen şahıs, sokak ortasında eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Talihsiz kadın olay sonrası kanlar içinde teyzesinin evine sığınırken, saldırgan koca ise her yerde aranıyor.

30.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:34

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı açık cezaevinde yatan ve izne çıkan A.K, firar ederek cezaevine geri dönmedi. Firari şahıs, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde karısı Gülten K'yı (25) teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak 20 bıçak darbesi ile yaraladı. Teyzesinin evine kaçan Gülten K. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, koca elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı.

"HER YERİ KANDI"

Gülten K.'nın teyzesi Medine Karagül, yaşadıkları karşısında şok olduklarını ifade ederek, "Beni aradı evde misin diye, bende gel evdeyim ben dedim. Kapıyı açar açmaz kendini içeri attı, her yeri kandı. Başka bir şey görmedik, zaten kocası bıçaklamış kaçmış" dedi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Gülten K.'nın yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, güvenlik güçleri karısını vahşice bıçaklayan A.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

TESLİM OLDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra tartıştığı eşi Gülten K.'yı (24) 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan A.K (30), olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen A.K'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
KAMU: Güzel güzel kızlarımız bu tür suç makinesi barzolarla evlenip heba oluyorlar.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:33   Dünyada ne kadar kanal var, niçin yapıldı ve ne kadar gelir sağlıyor? - Haberler
20:33   Polonya Büyükelçisi'nin yüzüne tüküren İsrailli suçlu bulundu - Haberler
20:31   Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Haberler
20:21   Otomobil menfez inşaatına uçtu - Haberler
20:20   Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü - Haberler
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Haberler
19:47   ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Haberler
19:18   İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
19:13   Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı - Haberler
30.12.2019 20:38:56