Haberler » Güncel » Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı - Haber

Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

30.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:10 Cezaevinden izne çıkıp firar eden koca dehşet saçtı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde açık cezaevinden izinli olarak çıkıp firar eden koca, eşini 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaldığı açık cezaevinde yatan ve izne çıkan A.K., firar ederek cezaevine geri dönmedi. Firari şahıs, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde karısı Gülten K.'yı (25) teyzesinin evinin yakınlarında yakalayarak 20 bıçak darbesi ile yaraladı. Teyzesinin evine kaçan Gülten K. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, koca elindeki bıçakla olay yerinden kaçtı.
Gülten K.'nın teyzesi Medine Karagül, yaşadıkları karşısında şok olduklarını ifade ederek, "Beni aradı evde misin diye, bende gel evdeyim ben dedim. Kapıyı açar açmaz kendini içeri attı, her yeri kandı. Başka bir şey görmedik, zaten kocası bıçaklamış kaçmış" dedi.
Gülten K.'nın yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, güvenlik güçleri karısını vahşice bıçaklayan A.K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Haber
20:34   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
20:34   Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Haber
20:33   Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Haber
20:33   Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:32   İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
30.12.2019 20:39:01