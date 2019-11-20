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Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

Hatay'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.

20.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:59Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü
'da, cezaevinden firar eden bir yükümlü eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçesi Zenginler Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet K., henüz bilinmeyen sebeple eşi Sibel K.'yı sokak ortasında bıçakladı. Ambulansla Hatay Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırılan Sibel K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisler yakalayınca kendini öldürmek istedi

Eşini bıçaklayarak kaçan Ahmet K.'nın ise polisler tarafından yapılan incelemeler sonucu Akevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanda yakalandı. Polislerin geldiğini gören Ahmet K., kaçamayınca bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri Ahmet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ahmet K.'nın emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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