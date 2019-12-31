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Cezaevinden kaçıp 2 kişiyi daha öldüren şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cinayetten yattığı cezaevinden firar edip 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

31.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Cezaevinden kaçıp 2 kişiyi daha öldüren şahıs yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cinayetten yattığı cezaevinden firar edip 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 7 Haziran 2014 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi'nde Ş.S. isimli bir şahsı öldüren Fatih A. isimli şahıs, Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti. Kayıplara karışan şahıs, 2018 yılında İstanbul Maltepe'de Gülten G. isimli 1 kadını öldürdü. Sahte kimlikle saklanan şahıs, 30 Eylül tarihinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde caddede yürüyen Coşkun Topçu (42) ile yürüyen Paşa Topçu (31) isimli kardeşlere ateş etti. Olayda ağır yaralanan Paşa Topçu hayatını kaybetti. Şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Yastığının altındaki tabancayla uyuyormuş

Ekipler tarafından yürütülen incelemeler neticesinde şahsın Düzce'de saklandığı tespit edildi. Dün polis ekipleri tarafından şahsın olduğu eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda şahsın uyuduğu yataktaki yastığın altında kullanıma hazır 1 adet tabanca, 50 adet fişek, vücuduna gizlenmiş bir adet sustalı bıçak ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Kocaeli'ye getirildi. Şahsın yapılan işlemlerinde 9 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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