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Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı

Adana'da, cezaevinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerini de kurşunladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

21.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:28 Cezaevinden kaçıp bir kişiyi yaraladı, bir iş yerini de kurşunladı

'da, cezaevinden kaçtıktan sonra bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerini de kurşunladığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Merkez ilçesinde narenciye bahçesi bulunan İsmail Kalfa, bahçesinden kasalarla limon çaldığı sırada yakaladığı S.Ü. (25) ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Kalfa'yı silahla yaralayan S.Ü, olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde Gökhan Gözükara'ya ait iş yerinin kurşunlanmasından da arandığını belirlenen S.Ü'yü Doğankent Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Aranması bulunan ve cezaevinden kaçtığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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