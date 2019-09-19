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Cezaevinden kaçmıştı, Kars'ta yakalandı

Diyarbakır Cezaevinden kaçan ve çeşitli suçlardan hakkında 6 dosya bulunan zanlı Kars'ta yakalandı.

19.09.2019 09:01Cezaevinden kaçmıştı, Kars'ta yakalandı
Diyarbakır Cezaevinden kaçan ve çeşitli suçlardan hakkında 6 dosya bulunan zanlı Kars'ta yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 21.06.2019 günü Diyarbakır Kapalı Cezaevinden firar eden ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından yakalama müzekkeresi bulunan ve 6 dosyadan aranması olan C.A., Kars'ta kıskıvrak yakalandı.

C.A.'nın üzerinde yapılan aramada 'Methadone' ibareli 16 adet uyuşturucu hap ve net ağırlığı 1,51 gram gelen esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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