Haberler » 3. Sayfa » Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı - Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı

Bingöl'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

13.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:21Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı
'de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Ş.B, önceki gece akşam saat: 20.07 sıralarında firar etti. Şahsın firar ettiğini fark eden Ceza İnfaz Koruma Memurları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada cezaevinden kaçan şahsı 2 saat sonra yakaladı.

Yakalanan S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "09.01.2020 günü saat 20: 07 sıralarında görevlilerden firar eden şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda saat 22: 45'de yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:47  Bahçelievler'de park halindeki araçta patlama: 2 yaralı - Haberler
19:39  Microsoft, Windows 7 için fişi çekiyor: Eski bilgisayarınıza ne olacak? - Haberler
19:39  Brüksel'de MHP tartışması: Türk belediye başkanı Emir Kır, partisinin disiplin kuruluna sevkedildi - Haberler
19:36  Damadı yaralayan kardeşi tutuklandı - Haberler
19:23  Lastikleri tutuşan tırın yanmasını itfaiye önledi - Haberler
19:19  Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti - Haberler
18:51  Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Haberler
18:31  UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
17:23  Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü - Haberler
13.01.2020 20:02:08