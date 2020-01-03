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Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı

Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren Hasan Hüseyin Civan, polisin operasyonuyla yakalandı.

03.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:05 Cezaevinden kaçtı, hırsızlık yaptı

 

'da cezaevinden firar ettikten sonra 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren Hasan Hüseyin Civan, polisin operasyonuyla yakalandı. Civan'ın başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı, ayrıca gasp ve yağma suçlarından suç kaydı olduğu belirtildi.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki çok sayıda kameranın görüntüsünü incelediğinde, şüphelinin Hasan Hüseyin Civan olduğunu belirledi. Civan'ın Kazım Özalp Caddesi'nde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan Hüseyin Civan'ın, gasp yağma suçundan girdiği Alanya Cezaevi'nden firar edip Antalya'ya geldiği, burada çeşitli tarihlerde 4 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İki kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanlarına kendi fotoğrafını yapıştırdığı belirtilen Civan'ın, gasp ve yağma suçlarından suç kaydının da bulunduğu belirtildi. Civan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



Hasan Huseyin, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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