Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Yeni Ceza İnfaz Yasası kapsamında hükümlü olarak bulunduğu Sincan Cezaevi'nden tahliye edilen Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Alaattin Çakıcı, söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

16.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:45

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen ve dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanan isimlerden birisi de Alaattin Çakıcı oldu. Çakıcı, 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İnfaz yasası kapsamında tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama geldi. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, müvekkili Alaattin Çakıcı'nın kendi el yazısı ile kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alaattin Çakıcı yaptığı açıklamada, söz konusu yasa değişikliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Çakıcı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Özgürlük ile esaret birbirine yapışık bir çizgidir. Tıpkı bedende ruhun esareti gibi. Ruhun bedeni terk edip kendi dünyasına dönmesi özgür olması demektir. Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları için tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı.

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Alaattin Çakıcı, Af Yasası, Güncel

İlgili Haberler

Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi’nden tahliye olduAlaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı’nın ilk görüntüleriCezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:44: Karsan Otomotiv, üretimin kısmi olarak başlamasına karar verdi - Haber 22:44: Antalya'da karantinaya uymayan 83 kişiye 261 bin 580 lira cezai işlem uygulandı - Haber 22:43: 81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haber 22:40: Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı - Haber 22:40: Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 22:23: Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber