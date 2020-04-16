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Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri

Sincan Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından dün gece tahliye oldu. Çakıcı'nın cezaevi çıkışı sonrasında çekilen fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

16.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:22

Geçtiğimiz gün Meclis'ten geçen ve dün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren infaz düzenlemesinden yararlanan isimlerden biri de Alaattin Çakıcı oldu. Çakıcı 16 Nisan, 00.30'da hükümlü olarak bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden çıkarak tahliye oldu.

CEZAEVİ DIŞINDAN İLK KARELER

İnfaz düzenlemesiyle cezasını çektiği Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

Türk organize suç örgütü lideri olarak tanındı. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıkmıştı.

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı’nın ilk görüntüleri
Etiketler: Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi, Güncel
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