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Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Kastamonu'da çıkan yangında bir evde büyük maddi hasar oluştu. Yangının, bir süre önce arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga sonrasında tutuklanan yakınlarını cezaevine ziyarete giden ailenin evinde meydana geldiği ortaya çıktı. Söz konusu kavga 3 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Görüşme sonrası eve dönen aile fertleri hayatlarının şokunu yaşadı.

02.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:00

'nun ilçesinde 20 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrasında tutuklanan yakınlarını Kastamonu Cezaevine ziyarete giden ailenin evinde yangın çıktı. Çıkan yangında iki katlı ev ile birlikte ambarda bulunan 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa yandı. Yangın sonrasında komando ve jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Görüşme sonrası eve dönen aile fertleri ise karşılaştıkları manzara sonrası hayatlarının şokunu yaşadı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, 30 HAYVAN TELEF OLMAKTAN KURTARILDI

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kızılcaören Köyü Taktak Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ali Yıldız'a ait evde yangın çıktı. Ailenin Kastamonu Cezaevine bir yakınlarının görüşünü gittiği sırada çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine çıkan yangına Kastamonu Belediyesi ve Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri, ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvanı çıkartarak telef olmaktan kurtardı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yangında iki katlı betonarme ev ile ambar ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ambarda bulunan 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa da çıkan yangında küle döndü. Yangın esnasında itfaiye ekiplerdi, evde bulunan 8 adet dolu tüpü patlama riski nedeniyle muhafaza altına alarak olası bir facianın önüne de geçmiş oldu.

YANGIN, AİLE CEZAEVİNE GÖRÜŞE GİTTİĞİ SIRADA ÇIKTI

Yangın esnasında ailenin, Kastamonu Cezaevine bir yakınlarını görüşe gittiği öğrenildi. Öte yandan evi yanan ailenin 20 Aralık'ta Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavgaya karıştığı belirtildi. Silahlı kavgada aynı köyden olan komşuları Süleyman Doğan (49) ve kardeşi Ertan Doğan (32) ile amcasının çocuğu Namık Doğan (48) hayatlarını kaybetmiş, Süleyman ve Ertan kardeşlerin babaları İhsan Doğan (78) ile Satı Doğan (30) da yaralanmıştı.

EVİ YANAN AİLEDEN 3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Olayın ardından silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan evi yanan aileden A.Y, S.Y. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonrasında Kastamonu İl Komutanlığı ekipleri ile Alatarla Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.

Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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