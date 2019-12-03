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Cezaevinin çatısından firar eden mahkum yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cezaevinin çatısından firar eden mahkum, polis ekiplerince yakalandı.

03.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:54Cezaevinin çatısından firar eden mahkum yakalandı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde cezaevinin çatısından firar eden mahkum, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin Açık Cezaevi'nin çatısından Ersan Demir isimli mahkumun kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Erkmen Mahallesi'ndeki Horan Park'ta eşkale uyan bir kişiyi tespit etti.
Park içerisinde yaşanan kovalamacanın ardından firari mahkum Ersan Demir, polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan mahkum, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Öte yandan, mahkum Ersan Demir'in "silahla yağma", "hırsızlık" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından aldığı10 yıl hapis cezasının, kesinleşmesinden dolayı firar ettiği öğrenildi.

Bolvadin, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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