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Cezaevleri için toplantı düzenlendi

Malatya'da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

30.09.2019 12:27Cezaevleri için toplantı düzenlendi
Malatya'da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cezaevi Savcısı Mehmet Ferhat Demir, Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Engin Şimşek, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Recep Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi ( TÖTM) Başhekimi Prof.Dr. Ali Beytur, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Demirtaş iştirak etti.

Ceza infaz kurumları ile tutuklu evlerindeki yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla yapılan toplantı da istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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