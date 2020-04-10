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Cezaevleri ve adliyelerde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın açıklaması Hakim ve savcılar tarafından temin edilen yiyeceklerin infaz koruma memurlarına dağıtılması Çorum'da bulunan ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve...

10.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:06
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın açıklaması
Hakim ve savcılar tarafından temin edilen yiyeceklerin infaz koruma memurlarına dağıtılması
Çorum'da bulunan ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler, hem kurum çalışanlarının hem de tutuklu ve hükümlülerin salgından etkilenmemeleri için titizlikle uygulanıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgınınına karşı ceza infaz kurumlarının toplu yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel, hükümlü ve tutukların korunması, yayılımının engellenmesi amacıyla Çorum'daki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, İskilip Açık İnfaz Kurumu ve tüm adliyelerde yoğun tedbir alındı.
Üst seviyede uygulanan tedbirler çerçevesinde herkesin, sosyal mesafe kuralına uyularak maske ve eldiven takıldıktan sonra ateşi ölçülüp el ve ayakkabıları dezenfekte edilerek ceza infaz kurumlarına girişi sağlanıyor.
Ayrıca 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan mahkumların çocukları ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan mahkumların düzenli kontrolleri yapılıyor.
Kuruma ilk giriş yapan mahkumlarda koronavirüs belirtisi olup olmadığına dair rapor temin ediliyor. Koronavirüs belirtisi olmayan mahkumlar da doğrudan koğuşa alınmayıp, 14 gün karantinada bekletiliyor.
Ceza infaz kurumunda 24 saat esasına göre görev yapan personelin zorunlu olmadıkça mahkumlarla teması engelleniyor, teması zorunlu olan personel de maske, eldiven, tulum gibi koruyucu ekipman kullanıyor.
Tedbirler kapsamında ziyaret kısıtlaması nedeniyle mahkumların aileleri ile telefon görüşme süresi de artırıldı.
Söz konusu önlemler İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Çorum, Osmancık, Kargı, Bayat ve İskilip adliye binalarında da uygulanıyor.
Hakim ve savcılardan karantinadaki infaz koruma memurlarına jest
Başsavcılığın düzenlemesiyle cezaevinde dörtlü vardiya sistemiyle görev yapan infaz koruma memurlarının ilk bölümü, görev sürelerinin sonunda İl Pandemi Kurulunca belirlenen Akşemsettin Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Cumhuriyet Savcısı Edip Özgül ve Cezaevi Müdürü Osman Birol, tedbir amacıyla öğrenci yurdunda 14 gün karantinada tutulan infaz koruma memurlarını ziyaret etti.
Başsavcı Ağca ve beraberindekiler, adliyede görev yapan hakim ve savcıların katkısıyla temin edilen yiyecek ve içeçekleri infaz koruma memurlarına verdi.
Ağca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtta karantinada olan personel ve kurumda görevli personelin ailelerinin ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubu benzeri bir sistem oluşturduklarını söyledi.
Ağca, "Bu şekilde ailelerin ihtiyaçları karşılanarak personelimiz tam bir dayanışma içinde bulunmaktadır. Ayrıca yurtta karantinada kalan personelin tüm ihtiyaçları da kurum idaresi tarafından karşılanmaktadır." dedi.
Kentteki ilgili kurumlarda koronavirüs salgını tedbirlerinin üst seviyede uygulandığını vurgulayan Ağca, "Bu zamana kadar tüm kurumlarımız kapsamında gerek hakim, savcı ve personel, gerekse hükümlü tutuklulardan Kovid-19 yönünde pozitif vakamız olmamıştır." diye konuştu. Cezaevleri ve adliyelerde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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