Cezaevleri ve Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Masaya Yatırılıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:12



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Marmara Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliği ile II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi düzenlenecek.22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında, İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi Kongrenin bu yılki teması "Cezaevleri ve Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" olacak. Kongreye; Türkiye'den ve 12 farklı ülkeden, toplam 100 akademisyen ve araştırmacı katılacak. Kongrenin bilim kurulunda ise; Türkiye, ABD, İtalya, Hollanda, İran, İsrail, İngiltere, Çin ve Singapur'dan 51 isim yer alıyor.13 Ülkeden 100 Akademisyen"Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri" ana başlıklı uluslararası kongre serisiyle dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkarmak; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkılar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Bu yıl gerçekleşecek ve 12 ülkeden 100 akademisyenin katılacağı "Cezaevleri ve Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" temalı kongrede ise; din ve maneviyatın cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda ve sağlık hizmetlerinde umut ve moral kaynağı olmasındaki yeri, rolü, fonksiyonu ve katkısı incelenecek.100 Bilim İnsanı Tarafından Yeni Çalışma Modelleri ÜretilecekAlanlarında uzman 100 bilim insanı tarafından disiplinlerarası bir yaklaşımla gerçekleşecek kongre sonunda; teorik ve pratik düzeyde modeller üretilmesi ve kurulan iş birliği ortamının devamının sağlanması hedefleniyor.Üç gün boyunca sürecek kongrede; "maneviyat içerikli terapiler ve manevi danışmanlık, bağımlılık ve manevi danışmanlık, cezaevleri ve ilgili kurumlarda manevi danışmanlığın kapsamı, kanser hastalarına yönelik manevi danışmanlık, sağlık çalışanları ve manevi danışmanlık, palyatif bakımda manevi danışmanlığın yeri, çok kültürlü toplumlarda manevi danışmanlık, manevi danışmanlıkta farklı ülke deneyimleri" gibi başlıklarda konular bilimsel tartışmaya açılacak. Ayrıca söz konusu bu alanlardaki hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara ilişkin analizlere de yer verilecek.Suçlular, Suça İtilen Çocuklar ve Cezaevi Personelleri Üzerinden HizmetlerCezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alt başlığında yapılacak oturumlar kapsamında ele alınacak konulardan bazıları şu şekilde: "Şiddet, Suçluluk ve Suçluların Psikolojisi", "Radikalleşme", "Yeniden Suça Yönelmede Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Yetersizliği", "Suça İtilen Çocuklara Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri", "Cezaevi Personeline Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri" ve Farklı Ülkelerde Cezaevleri Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları"Şefkat, Merhamet ve Duanın GücüSağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alt başlığında yapılacak oturumlar kapsamında işlenecek konulardan bazıları da şöyle;"Şefkat ve Merhametin Rolü ve Fonksiyonu", "Duanın Gücü ve Fonksiyonu", "Hasta ve Hasta Yakınlarında Umut ve Manevi Danışmanlık", "Yas Süreçlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri" ve "Sağlık Hizmetlerinde Manevi Yönelimli Terapi ve Psikolojik Danışma Uygulamaları".Türkiye'deki manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmaları kapsamında seri olarak planlanan uluslararası kongrelerin ilki, 2016 yılında "Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Fonksiyonu" temasıyla düzenlenmişti. - İSTANBUL