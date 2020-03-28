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Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi 2 hafta uzatıldı

ADALET Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri 2 hafta uzattı.

28.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:56
Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi 2 hafta uzatıldı

ADALET Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri 2 hafta uzattı.

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin süresini uzattı. Kararla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu, kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 2 hafta ertelendi.

Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreş ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması da 2 hafta süreyle ertelendi.

Ayrıca, tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlardaki ziyaretleri,Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar ise zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş gerçekleştirebilecek.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi 2 hafta uzatıldı - Haberler

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