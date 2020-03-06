Cezaevlerinde, 'Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş

ADALET Bakanlığı'nca cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen talimatla kadın hükümlü ve tutukluların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde aileleri ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilmesine imkan sağlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından kadın hükümlü ve tutukluların faydalanması için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş düzenlenecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genel yazıyla gönderilen talimata göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler, açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yaptırılacak.

ANKARA,