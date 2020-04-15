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Cezaevlerinde tahliyeler devam ediyor

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı.

15.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:43
Cezaevlerinde tahliyeler devam ediyor
İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gece başlayan tahliyeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldı. Gece başlayan tahliyeler sabah saatlerinde de devam etti. Tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve Havaist'e ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrılıyor. Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel
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