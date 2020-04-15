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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kırıkkale, Çorum ve Çankırı cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların tahliyesine başlandı.

15.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:28
Cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kırıkkale , Çorum ve Çankırı cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların tahliyesine başlandı.

Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Keskin Açık Ceza Kurumu, Keskin T Tipi kapalı İnfaz Kurumu, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Sulakyurt Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 809 kişi, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinden de hükümlü ve tutuklu 52 kişi tahliye edildi. Çorum L tipi Kapalı Cezaevinden de tahliyelerin olduğu belirtildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde hükümlüler maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alındıktan sonra cezaevinden çıkarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de hükümlü ve tutuklu kişilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık kontrolleri yapıldı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında Korona virüs (Covid-19) nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Çankırı, Çorum, 3. Sayfa
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Yorumlar (1)
BURAK:Allah belanizi versin cikanin da cikaranin da
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