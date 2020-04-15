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Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:08
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat , Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir 'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
-Yozgat
Yozgat E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan ilk etapta yaklaşık 200 hükümlü, Boğazlıyan T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan da yaklaşık 250 hükümlü tahliye edildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde cezaevi etrafından güvenlik tedbiri alarak, mahkum yakınları ve vatandaşların cezaevi önüne geçişine izin vermedi.
Tahliye edilen hükümlüler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra toplu taşıma araçlarıyla ikametlerine gönderildi. Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Yozgat, Güncel
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