Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:20
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında jandarma ekipleri tedbir alarak, yol güvenliği sağladı. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi.
Dezenfekte edilen çok sayıda belediye ve şehirlerarası yolcu otobüsü, cezaevi yerleşkelerine hareket etti.
Cezaevlerindeki işlemleri tamamlanarak tahliye edilen yaklaşık 650 hükümlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirlerarası ve belediye otobüsleriyle evlerine gönderildi.
Çankırı'da ise cezaevlerindeki işlemlerinin ardından 52 hükümlü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüslerle Çankırı içi ve farklı şehirlere tahliye edilecek.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde barikat kuruldu, jandarma ekipleri tarafından tedbir alınarak geçişe kontrollü olarak izin verildi.
Kastamonu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan işlemlerin ardından şartları tutan hükümlülerin tahliye edileceği öğrenildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfekte edilen otobüsler, cezaevinin önünde beklemeye başladı.
Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu.
Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkesine geldi.
Cezaevinde bulunan 202 hükümlünün tahliye edileceği bildirildi.
Jandarma ve polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.
Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevinden de jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında tahliyeler devam ediyor. Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Haberler
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Haberler ›› Güncel ››Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 salgını kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor - Haber 20:34: Devrek'te iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdı - Haber 20:34: Adıyaman'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Haber 20:30: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. - Haber 20:28: NATO Genel Sekreteri'nden Kovid-19 döneminde "terör örgütleri cesaretlenebilir" uyarısı Açıklaması - Haber 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:12: Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler