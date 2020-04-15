Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Siirt ve Diyarbakır'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:22
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Siirt ve Diyarbakır 'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Yeni Mahalle'deki Siirt Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Cezaevi önünden geçen yolu trafiğe kapatan ekipler, hükümlüleri evlerine bırakacak belediye otobüslerinin geçişini sağladı.
Tahliye işlemleri tamamlanan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile otobüslere bindirildi.
Hükümlüler, tedbirler kapsamında dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildikleri otobüslerle evlerine gönderildi.
Öte yandan, bazı hükümlü yakınları cezaevine gelerek tahliyeleri izledi.
Mücahit Yayla, yasanın geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Amcamın oğlunu bekliyorum. Bugün tahliye olacağını duydum. Ancak cezaevi görevlileri güvenlik ve salgın nedeniyle tahliye edilenlerin araçlarla ikametgahına bırakılacağını söyledi." dedi.
Mehmet Nedim Gümüşkaya da yakınını almak için il dışından geldiği cezaevi önünde beklediğini aktararak, şöyle konuştu:
"Benim de yakınım bugün tahliye olacak. Onu almak için geldim. Fakat tahliye olanların araçlarla evlerine bırakılacağı söylendi. Bu düzenleme mahkumlar için çok iyi oldu."
Düzenlemeden yararlanan hükümlülerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyelerin başlayacağı bildirildi.
Diyarbakır
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu'nda işlemleri tamamlanan hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eldiven ve maskeyle sosyal mesafe kuralına uyularak bindirildikleri otobüslerle evlerine gönderildi. Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Siirt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Haberler
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Haberler ›› Güncel ››Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 salgını kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor - Haber 20:34: Devrek'te iş yerini kahvehaneye çeviren şahsa ve müşterilerine ceza yağdı - Haber 20:34: Adıyaman'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Haber 20:30: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. - Haber 20:28: NATO Genel Sekreteri'nden Kovid-19 döneminde "terör örgütleri cesaretlenebilir" uyarısı Açıklaması - Haber 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:12: Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler