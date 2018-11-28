"Cezalar Beni Hırslandırıyor"

NEVZAT DİNDAR
Deneyimli çalıştırıcı cezalardan ötürü rahatsız olduğunu söyledi, "Hoş değil ve bu tabii hırslandırıyor. Her başarısızlıkta önce teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncu da ödüyor, hakem de ödüyor. Ancak yöneticilerin bu bedeli ödediğini hiç görmedim" dedi. Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, Lokomotiv Moskova
maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaları ağır bulduklarını dile getirdi.
Cezalardan ötürü rahatsız olduğunu vurgulayan Terim, "Hoş değil ve bu tabii hırslandırıyor. Her başarısızlıkta önce teknik adam bunun bedelini ödüyor. Oyuncu da ödüyor, hakem de ödüyor. Ancak yöneticilerin bu bedeli ödediğini hiç görmedim. Turnuvaya katılamayanlar bu bedeli ödemeyecek mi? Hep oyuncu, hep hakem, hep hoca, yöneticilere bir şey yok. Hatta 8-10 sene kalan var orada. Tuhaf olan bu, herkes bedelini ödemeli" dedi.
Cezaların belirli bir noktaya kadar para cezasına çevrilebileceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Belki bu da düşünebilir, buradan gelecek rakamlar eğitime aktarılabilir. Böyle bakmakta yarar var. Mühim olan oyunda tutmak" değerlendirmesinde bulundu. Fatih Terim, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Moskova'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya işaret eden Terim, "Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız" diye konuştu.
'Eksiğimiz çok'
Kadrolarında çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu anımsatan Terim, "Cezalı ve sakat oyuncu fazla. Olur böyle şeyler. Hem Rodrigues, hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Lokomotiv Moskova karşısında nasıl bir taktikle oynayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Terim, "Taktik dizilişe çok fazla takılmamak gerekiyor. Oyun felsefesinde ne yapmak istediğimize bakmalıyız. O daha çok belirleyici olacaktır. Numaralar çok esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara maç öncesi karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var" yorumunu da yaptı.
'Kendimi iyi hissediyorum' Schalke 04
ile oynanan maçta sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Japon
savunma oyuncusu Nagatomo, "Schalke maçından sonra doktorumuzun bana söylediği direkt hastaneye gitmem yönündeydi. Çünkü eve gitseydim hayati bir risk taşıyordu. O yüzden hastaneye gittim. Kendisini ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan hocama ve takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, bu hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadılar. Hep yanımdalar. Şu anda da kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.
Tecrübeli futbolcu, son haftalarda değişik sistemlerde sahaya çıkmalarıyla ilgili ise: "Benim için hiçbir sıkıntı yok. 3'lü ya da 4'lü savunma oynasak kendi adıma bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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28 Kasım 2018 Çarşamba 07:25