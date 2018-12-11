11 Aralık 2018, 14:30
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Cezası Onanan Deaş Mensubu Cezaevine Kondu

Cezası Onanan Deaş Mensubu Cezaevine Kondu

Niğde'de terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onanan hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi.

Niğde'de terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onanan hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan U.T'nin cezası, Bölge Adliyesi tarafından onandı.

Jandarma ekiplerince Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Niğde
11 Aralık 2018 Salı 14:30