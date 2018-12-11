Cezası Onanan Deaş Mensubu Cezaevine Kondu

Niğde'de terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onanan hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan U.T'nin cezası, Bölge Adliyesi tarafından onandı.
Jandarma ekiplerince Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Niğde
11 Aralık 2018 Salı 14:30