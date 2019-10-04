Haberler » Güncel » Haber

Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi

İzmir'de eşinin yasak aşkını 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan kadın 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Mahkemede son sözleri sorulan kadın, eşi ve yasak aşkına dönerek "Bu ceza hediyem olsun." dedi.

04.10.2019 10:30

İzmir'de kendisini aldatan eşi Bülent Eroğlu'nun sevgilisi Cansu Koşak'ı 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan ve 22 yıla kadar hapsi istenen taksi durağı sahibi Nebahat Eroğlu (30), olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 9 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

"BU CEZA HEDİYEM OLSUN"

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasında indirim yapılarak 7 yıla düşürülen Eroğlu'na, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Toplam 9 yıl 8 ay hapis yatacak olan Eroğlu, son sözleri sorulduğunda eşi ve yasak aşkına dönerek, "Bu ceza hediyem olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ödemiş'te geçen yıl 22 Aralık'ta taksi durağı işleten 3 çocuk annesi Nebahat Eroğlu, işyerinde temizlik yaparken bulduğu elektrik faturasından eşinin yasak aşk yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu 23 yaşındaki Canşu Koşak'ın evine gitmişti.

Eroğlu, öteki kadın Koşak'a çocuğunun gözü önünde 'Dur yapma' demesine rağmen 3 el ateş edip ağır yaralamıştı. Ölümden dönen Koşak avukatı Efe Alper aracılığı ile şikayetçi olmuştu. Tutuklu sanık Nebahat Eroğlu hakkında dava açılarak, 22 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca

İzmir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(11)
SEBEBİ NEYDİ Kİ:insanlar evlilleri bi anlık heves gibi görüyor galiba nikah memurunu hiç dinlemiyorlar iyi günde kötü günde sağlıkta hastalıkta derken gidin eşinizi aldatın demiyor allah bildiği gibi yapsın sizleri .
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
KARADENİZ:sende bir anda kovboyluk yapmasaydın şimdi ayıkla pirincin taşını kadına çok büyük acı yaşattın sende 9 sene hapis aldın işinden gücündende oldun değdimi şimdi
Yayından Kaldır
6 9
Cevap yaz
ZXC:Erkekler yapınca gurur duyuyorsunuz. . Bayan yapınca zorunuza gidiyor. .
Yayından Kaldır
2 0
VATANDAS:Bence Erkeklere cok eslilik yasal olmali. Cünkü bazi Erkeklere bir kadin az . Kadinlarada bir erkek cok. Yukaridaki örnekte görüldügü gibi . Dogruyu söyleyeni dokuz köyden koymuslar.
Yayından Kaldır
6 34
Cevap yaz
..............:kesinlikle katılıyorum
Yayından Kaldır
0 0
NOKTA ATIŞI:Namus cinayetini sırf erkekler işlemiyor demek!
Yayından Kaldır
30 0
Cevap yaz
DELİ OĞLAN...:EEEEEEEEE. . . LAİK İZMİR DEN KARELERRRRRR. . . . . . . . .
Yayından Kaldır
8 16
Cevap yaz
TURANCI TÜRK:adın üstünde delik oğlan. . .
Yayından Kaldır
2 0
LAİK İZMİR..!!!!!::) sen nerelisin dana. . hadi bunu geçtim eminim sende az çürük fındık kırmamışsındır he :)
Yayından Kaldır
2 0
DELİ DUMRUL:bunun laik lik ile ne alakası var aynısını kadın yapınca da adam onu vuruyor mesele insanlık olmalı kadın erkek olayı değil din olayına hiç girme bademleme falan ağır gelir sana
Yayından Kaldır
11 0
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 Bağımlılıkla mücadele hız kesmiyor
16:29 Eyüpsultan'a iki yeni yüzme havuzu
16:28 Adliyedeki kavgaya 9 tutuklama
16:28 Samsun'daki pompalı tüfekli saldırı
16:28 İnönü'de kilitli parke taşı çalışması
16:27 Adliyedeki kavgaya 9 kişi tutuklama
16:27 Hayvanat Bahçesi'nde renkli kutlama