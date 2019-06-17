17.06.2019 16:27
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Cezasını kitap okuyarak tamamlayacak

Cezasını kitap okuyarak tamamlayacak

Ardahan'da eşini dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen N.Ç, denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde kitap okuyarak cezasını tamamlayacak.

Ardahan'da eşini dövdüğü gerekçesiyle hüküm giyen N.Ç, denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde kitap okuyarak cezasını tamamlayacak.
Ardahan Cumhuriyet Başsacılığından yapılan yazılı açıklamada, Ardahan Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla N.Ç'nin denetimli serbestlikten kitap okuyarak yararlanacağı belirtildi.
Kitapların okunup özetinin anlatılacağı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: "Evlilik Okulu (Evlilikte kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri) ile Kuran'da Evlilik Psikolojisi kitaplarını okuyacak olan N.Ç, birer hafta arayla özetlerini anlatacak ve bu şekilde adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirecek."
Kaynak: AA
Ardahan, Güncel

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