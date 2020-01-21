Haberler » Güncel » Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2) - Haber

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

'100 DOLAR KAYBIM VAR'Ankara'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bülent Yolcu (43), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

21.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:04Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

'100 DOLAR KAYBIM VAR'

'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bülent Yolcu (43), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 'da müzisyenlik yaptığını ve dün sabah Ankara'ya geldiğini söyleyen Yolcu, para bozdurmak için döviz bürosuna gittiğini belirtti. Otomobilini yolun karşı tarafına park ettiğini kaydeden Yolcu, şöyle konuştu: "Arabam uygun yerde değildi; trafik polisi geldi ve arabamı anons etti. Ben de dövizi bozdurmadan parayı geri cebime koydum. Sağıma soluma bakmadan birden yola fırladım. Park halinde duran arabayı geçince yola birden çıktım. O an arabayı fark etmedim, bana çarptı. Eşim de arabada bekliyordu. Parayı toparlamaya çalışmışlar. Yaklaşık 100 dolar kaybım var. Şu anda durumum daha iyi. Belimde yüzde 50 eziklik varmış. Allah'a şükürler olsun, böyle bir kaza atlatmama rağmen daha iyiyim. Arabayla çarpan kişi de kazadan hemen sonra aracından indi. Trafik polisi orada vardı. Herkes yardımcı oldu. Hemen ambulans geldi. Biraz müşahede altında kaldım, sonra taburcu oldum."



Almanya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:18  Lübnan'daki protestolar nedeniyle 29 Ekim'de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah'a yakın olan...
23:17  Akşener, İYİ Parti Korkuteli üyeleriyle bir araya geldi
23:16  SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinç
23:15  Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı
23:14  MARDİN Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
21.01.2020 23:21:32