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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bölgenin büyük jeopolitik manevralara sahne olduğunu belirterek, "Karmaşık bir çevre, iç içe geçmiş tehdit ve istikrarsızlık alanı haline geldi.

06.01.2020 04:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 04:48 Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun:
Abdulmecid Tebbun, bölgenin büyük jeopolitik manevralara sahne olduğunu belirterek, "Karmaşık bir çevre, iç içe geçmiş tehdit ve istikrarsızlık alanı haline geldi." ifadesini kullandı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tebbun'un yeni kurulan hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Tebbun "Bölge büyük jeopolitik manevralara sahne oluyor. Karmaşık bir çevre, iç içe geçmiş tehdit ve istikrarsızlık alanı haline geldi." sözleriyle, bölgenin bozulan güvenlik durumunun yansımalarından Cezayir ulusal güvenliğinin garantiye alınmasının hesaba katılması çağrısında bulundu.
Tebbun, krizini dile getirmeksizin, ülkesinin başkalarının içişlerine müdahaleye karşı olmaya bağlılığın bir temel ilke şeklinde kabul edildiğini vurguladı.
Libya ile bin kilometreden fazla sınıra sahip olan Cezayir, geçen yılın sonlarında doğu komşusundaki krizin çözümü için girişimlerde bulunmanın yanı sıra iki ülke sınırında önlemlerin artırılacağını duyurmuştu.
Darbeci asker Halife Hafter'in Libya'da güven ve istikrarı bozan tutumundan rahatsız olduğu bilinen Cezayir yönetimi, sınır üzerinde artırılacak güvenlik önlemlerinin niteliğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.
Yaklaşık bir yıldır süren rejim karşıtı protestolar sebebiyle yakın çevresiyle ilgilenme fırsatı bulamayan Cezayir yönetiminin, yeni Cumhurbaşkanının göreve gelmesinin ardından kazandığı istikrarla Libya krizinin çözümünde Hafter'e karşı meşru hükümeti temsil eden Trablus hükümetini destekleyerek daha etkin rol alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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