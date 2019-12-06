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Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cezayir'de binlerce kişi 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

06.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:19
'de binlerce kişi 12 'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.
Ülkede eski Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 42'nci haftasında da devam etti.
Başkent Cezayir'in yanı sıra birçok kentte binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de protesto edildi.
Üzerinde "seçimlere hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "oy kullanmayacağım", "çetelerle seçimlere gidilmesine hayır" ve "düşünce tutuklularına özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını açıklayan isimlerin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti
Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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