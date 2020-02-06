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Cezayir'de 6 bin 294 mahkuma daha af çıktı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bir hafta içinde ikinci kez af kararı çıkardı.

06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:14Cezayir'de 6 bin 294 mahkuma daha af çıktı
Abdulmecid Tebbun, bir hafta içinde ikinci kez af kararı çıkardı.
Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, hapis cezasının sona ermesine 18 ay ve daha az kalan 6 bin 294 mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı.
Aftan terör, casusluk, cinayet, uyuşturucu ticareti ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin yararlanamayacağı belirtildi.
Son kararnameyle ülkede 1 hafta içinde affedilen mahkum sayısı 9 bin 765'e yükseldi.
Cezayir'de Aralık 2019'da iş başına gelen Cumhurbaşkanı Tebbun'un 1 Şubat'ta yayımladığı af kararnamesiyle hapis cezasının sona ermesine 6 aydan az kalan 3 bin 471 hükümlü serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Kaynak: AA

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